Заступник Добкіна пішов у регіонали

Заступник голови Харківської облдержадміністрації Юрій САПРОНОВ вступив до Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, партійний квиток заступнику голови ОДА та іншим новим членам партії вручив голова Харківської облдержадміністрації, керівник Харківської обласного відділення Партії регіонів Михайло ДОБКІН сьогодні на III обласному Зльоті первинних організацій краю.

На зібранні присутній голова Харківської міської організації Партії регіонів, мер Харкова Геннадій КЕРНЕС, народні депутати України, керівники Центрального апарату Партії регіонів. Делегати зльоту підбивають підсумки виконання «Регіональної програми посилення політичного впливу Партії регіонів на 2008-2011 роки» та обговорюють «Регіональну програму посилення політичного впливу Партії регіонів на 2011-2015 роки».

Сьогодні до структури Харківської обласної організації ПР входить 1765 первинних організацій, які об`єднують понад 143,5 тис. осіб.

Довідка УНІАН. Ю.САПРОНОВ – український бізнесмен, голова правління Благодійного Фонду Юрія Сапронова, підприємницькою діяльністю займається з 1989 р. З 2005 р. – голова Ради директорів українсько-російського СП «Студбуд». В 2006 – 2009 р. – депутат Харківської міськради (фракція «Наша Україна»). У вересні 2009 р. склав із себе депутатські повноваження у зв’язку з незгодою з політикою партії «Наша Україна». З березня 2010 – заступник голови Харківської облдержадміністрації. У жовтні 2010 р. обраний депутатом Харківської облради за списком Партії регіонів.