Луценко письмово повідомив керівництво СІЗО про голодовку

Екс-міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО 28 квітня о 17.40 письмово поінформував керівництво СІЗО про відмову вживати їжу, але з проханням дозволити пити чай і каву з цукром.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків зі ЗМІ Державної пенітенціарної служби, «Ю.ЛУЦЕНКО підтвердив, що у період з 22 по 28 квітня він не інформував керівництво установи про відмову від їжі. За наявною інформацією, у цей період він вживав гарячі напої, святкову Паску, крашанки, горішки, бутерброди".

У повідомленні наголошується, що медичний персонал СІЗО визначає стан здоров`я Ю.ЛУЦЕНКА на момент написання заяви про голодовку як задовільний. При цьому Ю.ЛУЦЕНКО не наполягав на проведенні якихось консультацій лікарів або видачі лікарських препаратів.

«Претензій або скарг щодо умов утримання, а також дій персоналу цієї установи Ю.ЛУЦЕНКО не має. За його станом здоров`я встановлений постійний медичний контроль», наголосили у Державній пенітенціарній службі.

28 квітня адвокат колишнього міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА ігор ФОМІН і дружина Ірина ЛУЦЕНКО пояснили, що «ЛУЦЕНКО голодує офіційно з п’ятниці, 22 квітня. Про це він заявив ще в суді», а офіційної заяви про оголошення голодовки керівництво СІЗО не отримувало, оскільки Ю.ЛУЦЕНКО не має претензій до керівництва установи, а має претензії до Генеральної прокуратури.