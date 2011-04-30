До Луценка прийшла комісія лікарів

Комісія лікарів на чолі з начальником Управління охорони здоров'я Державної пенітенціарної служби за результатами медогляду визнала задовільним стан здоров'я колишнього міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.

Про це сказано в переданому УНІАН повідомленні відділу з питань зв'язків зі ЗМІ Державної пенітенціарної служби України.

Медичне обстеження Ю.ЛУЦЕНКА лікарі здійснили сьогодні, 30 квітня.

"За результатами комісійного медогляду (згідно з висновками лікарів) стан Ю.ЛУЦЕНКА визнано задовільним. Умови його утримання відповідають вимогам санітарії і гігієни», - наголошується в повідомленні.

Скарг на умови утримання, стан здоров'я чи інші побажання Ю.ЛУЦЕНКО комісії не висловлював, додали в Державній пенітенціарній службі.

У повідомленні наголошується, що Ю.ЛУЦЕНКО продовжує перебувати під постійним медичним наглядом.

Як повідомлялося, Ю.ЛУЦЕНКО 28 квітня письмово поінформував керівництво Київського СІЗО про відмову приймати їжу, але з проханням дозволити пити чай і каву з цукром.

Ю.ЛУЦЕНКО заявив про намір почати голодовку після того, як суд 21 квітня продовжив йому ще на один місяць термін арешту.