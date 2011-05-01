Профспілки проводять акцію «Стіна правди»

Сьогодні профспілки проводять у столиці та обласних центрах акцію «Стіна правди».

Як повідомив журналістам голова Національного форуму профспілок України (НФПУ) Мирослав ЯКІБЧУК, ця акція розпочалася сьогодні о 10 годині ранку на Майдані Незалежності у Києві та центральних площах обласних центрів.

В рамках акції усі бажаючі зможуть залишити на «Стіні правди» свої послання до влади.

«Цю акцію ми проводимо вже втретє. Це об’єктивна думка, об’єктивна позиція народу по відношенню до своєї влади. Вона (влада – УНІАН) повинна її чути, вона повинна її бачити», - сказав М.ЯКІБЧУК.

Він зазначив, що за результатами проведення цієї акції буде складений альбом з побажаннями до влади від представників усіх регіонів України. Цей альбом буде переданий представникам влади.

М.ЯКІБЧУК також зазначив, що у минулі роки на «Стіні правди» залишали свої побажання по декілька тисяч людей:

Як повідомляв УНІАН, під час акції «Стіна правди» буде виставлено імпровізовану стіну, на якій кожен бажаючих матиме змогу залишити свої повідомлення і побажання владі щодо соціальної політики у країні, які згодом будуть передані до Кабінету міністрів України, а також у місцеві органи влади кожного регіону.

Крім того, під час акції будуть розповсюджені результати моніторингу НФПУ, у яких визначені галузі економіки, регіони України та конкретні підприємства, де питання трудових відносин є найпроблемнішими.

Акція «Стіна правди» є щорічним заходом НФПУ, який проводиться у Києві та регіонах України 1 травня.