Янукович привітав депутата Білого орденом "За заслуги"
15:11, 01 травня 2011Політика
2281 0
Указ - на сайті Президента
УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїм указом «за вагомий особистий внесок у державне будівництво, багаторічну законотворчу та громадсько-політичну діяльність» нагородив орденом "За заслуги" III ступеня народного депутата України Олексія БІЛОГО.
Текст документа розміщено на сайті глави держви.
Сьогодні, 1 травня 2011 року, О.БІЛИЙ святкує 50-річчя.
Привітання з цього приводу такж розміщено на сайті Президента України.
Окрім того, В.ЯНУКОВИЧ привітав з днем народження народного депутата Сергія КІВАЛОВА.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter