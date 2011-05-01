Янукович привітав депутата Білого орденом "За заслуги"

Указ - на сайті Президента

УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїм указом «за вагомий особистий внесок у державне будівництво, багаторічну законотворчу та громадсько-політичну діяльність» нагородив орденом "За заслуги" III ступеня народного депутата України Олексія БІЛОГО. Текст документа розміщено на сайті глави держви. Сьогодні, 1 травня 2011 року, О.БІЛИЙ святкує 50-річчя. Привітання з цього приводу такж розміщено на сайті Президента України. Окрім того, В.ЯНУКОВИЧ привітав з днем народження народного депутата Сергія КІВАЛОВА.

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