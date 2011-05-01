Профспілка - владі: де світле капіталістичне майбутнє?

Голова міської ради профспілок Севастополя Олена КАЛУЖЕНКО заявляє, що політика дешевої праці створює в країні колосальний сектор тіньової економіки, змушує людей працювати в тіньовому секторі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.КАЛУЖЕНКО заявила сьогодні на мітингу на площі Нахімова, який на честь свята 1 Травня організували і провели міськрада профспілок і міська організація КПУ.

«Нам довго говорили, що на нас чекає світле капіталістичне майбутнє, але чомусь більшість людей опинилися за межею бідності. Колосальна кількість людей одержує мінімальну заробітну плату. Зарплата в Україні найнижча серед усіх країн Європи і значно відстає від заробітних плат у країнах СНД. Скажіть: чому? Що, громадяни України гірше працюють? Нічого подібного! Просто бізнес і уряд жорстко економлять на заробітних платах», - заявила лідер профспілок Севастополя.

За її словами, «якщо в Європі частка зарплат у собівартості продукції становить 45 відсотків і вище, то в нашій державі це лише 8 відсотків». «А у бюджетників? Тарифна ставка сьогодні тільки 65 відсотків від мінімальної заробітної плати. І в результаті наші працівники освіти, охорони здоров`я, держслужби, соціальної сфери, культури щомісячно недоодержують від 500 до 900 гривень. А отже, й пенсія у них буде меншою», - наголосила О.КАЛУЖЕНКО. Вона закликала присутніх на мітингу: «Ми разом з вами не повинні допустити проведення антинародних реформ».

Відповідаючи на питання кореспондента УНІАН, чи виправдалися очікування керівництва міськкому профспілок щодо активності городян-учасників мітингу, О.КАЛУЖЕНКО сказала: «чесно кажучи, ми чекали, що буде навіть дещо менше людей. За нашими підрахунками, на мітинг до профспілкових колон прийшли близько півтора тисячі чоловік, плюс ще партійні колони (колона КПУ і колона ПСПУ - УНІАН). За словами голови міськкому профспілок, «наші робітники все ще думають, що за них все вирішить держава, менталітет не змінився». За словами О.КАЛУЖЕНКО, «напевно, зіграло роль те, що сьогодні поминальний день, люди поїхали на кладовища, але те, що прийшли представники трудових колективів Севастополя, це чудово».

За словами О.КАЛУЖЕНКО, заявку до органів влади на проведення мітингу і ходи міським кільцем подавали міська рада профспілок і міська організація КПУ. «Бачите, вибори відбулися... У нас минулого року всі партії зробили заявки на мітинг», - зазначила О.КАЛУЖЕНКО.