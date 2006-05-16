Катерина Ющенко відкриє реконструйований комплекс сімейних кімнат в Інституті онкології

11-00 - Відбудеться урочиста церемонія відкриття реконструйованого комплексу сімейних кімнат у відділенні дитячої онкології Інституту онкології АМН України. Організатори - Міжнародний благодійний фонд „Україна 3000” та компанія „МакДональдз Юкрейн”. В акції візьмуть участь - голова Наглядової ради Міжнародного благодійного фонду „Україна 3000” Катерина Ющенко, генеральний директор ПП „МакДональдз Юкрейн” Ігор Дєлов, керівник відділу дитячої онкології Інституту онкології АМН України Григорій Климнюк, радник голови Наглядової ради Міжнародного благодійного фонду „Україна 3000” Андрій Мирошніченко (Інститут онкології АМН України, вул. Ломоносова 33/43, 3-й корпус, 1-й поверх, зал засідань). Потрібна акредитація. Телефони: 8-097-831-65-63, 8-050-143-38-53. Акредитація до 18-00 16 травня.

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