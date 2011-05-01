Азаров: Тимошенко заподіяла колосальних збитків країні

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ не сумнівається, що віддавши розпорядження підписати газові угоди в січні 2009 року, тодішній прем`єр-міністр країни Юлія ТИМОШЕНКО перевищила свої повноваження і наслідком цього стало нанесення державі збитків.

Про це глава уряду заявив в ефірі телеканалу «Україна».

«Вона безумовно перевищила свої повноваження. Вона не мала права давати такі вказівки. І вона безумовно заподіяла своїми діями колосальних збитків країні. Для мене наприклад, тут взагалі ніяких сумнівів немає», - заявив М.АЗАРОВ.