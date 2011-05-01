Партія регіонів випустила на 1 травня найбільше демонстрантів

Першотравнева демонстрація в центрі Сімферополя - головним проспектом міста до площі Радянської - зібрала шістнадцять тисяч чоловік, ще близько двох тисяч спостерігали за ходою.

Як передає кореспондент УНІАН, у колонах йшли кримські чиновники і депутати, представники профспілкових організацій, юні спортсмени, школярі, студенти, працівники підприємств регіону, проїхав десяток машин-баггі. Багато хто ніс блакитні й жовті повітряні кульки.

У святковій акції брали участь також активісти Партії регіонів, їхня колона була найбільшою. «Регіонали» тримали гасло «Зробимо Крим перлиною України», кілька портретів Віктора ЯНУКОВИЧА, численні прапори ПР, а також прапори України і Криму.

Крім того, в колонах йшли прихильники Компартії з транспарантами проти зростання цін, кризи і бідності. Активісти партії «Справедливість» несли прапори своєї політсили, симпатики «Російської єдності», крім партійної символіки, тримали кілька прапорів Росії.

Останніми йшли молоді люди з абсурдними гаслами: «Кря-кря», «Темнота спасет мымр», «Мы довольны режимом, нам отлично живется» тощо.

Святкування Першотравня триває в парках і скверах Сімферополя.