Міліція шукає, хто намагався прорватися до Януковича у Львові

Прокуратура Львівщини порушила кримінальну справу за фактом групового порушення громадського порядку біля Палацу науки і техніки Львівської залізниці під час візиту до Львова Президента України Віктора Януковича, повідомляє прес-служба прокуратури області.

Прокуратура повідомляє, що завершила дослідчу перевірку подій 11 квітня 2011 року.

У зв`язку із засіданням Регіонального комітету з економічних реформ під головуванням Президента України співробітники органів внутрішніх справ тимчасово обмежили того дня доступ сторонніх осіб до території біля Палацу науки і техніки.

У прокуратурі Львівської області зазначають, що в день візиту Януковича близько 80 осіб вчинили шість спроб "організованого наступу на міліцейський кордон з метою його прориву та несанкціонованого проникнення до місця проведення засідання Регіонального комітету з економічних реформ".

"Відновити громадський порядок вдалося тільки після залучення резервних сил батальйону міліції особливого призначення "Беркут", які відтіснили мітингувальників з території обмеженого доступу", - йдеться в повідомленні прокуратури.

У зв`язку з інцидентом прокуратура ухвалила порушити кримінальну справу за ознаками статті 293 КК України. Розслідування доручене слідчому управлінню ГУ МВС у Львівській області.