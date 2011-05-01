Литвин: треба встановити, хто стояв за справою Кучми

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН сподівається, що суд ухвалить об`єктивне рішення за наслідками розгляду справи екс-президента України Леоніда КУЧМИ.

Про це він заявив в інтерв`ю 5-му каналу, показаному в неділю.

"Єдиний прогноз і очікування - це щоб завершилися всі справи об`єктивно, чесно і прозоро", - сказав В.ЛИТВИН.

При цьому, за словами спікера, ні у кого немає сумнівів, що цю справу потрібно довести до логічного завершення. Він наголосив, що врешті-решт потрібно встановити істину, хто стояв за цією справою.

"Я сподіваюся, що і це буде встановлено", - додав він.

В.ЛИТВИН наголосив, що рішення яке ухвалить суд має бути "судове, а не політичне чи законодавче".