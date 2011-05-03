Експерт: Янукович може стати українським Путіним

Президент Віктор Янукович може бути послідовником політичної моделі Росії Володимира Путіна.

Про це заявив старший науковий співробітник Інституту міжнародної економіки Петерсона Андерс Ослунд.

За його словами, ця модель полягає у швидкій "концентрації влади у своїх руках і багатства серед вузького кола однодумців".

Експерт зазначив, що наслідком "реформ" Януковича було "не підвищення конкурентоспроможності України або ринкової свободи, а вигода кількох бізнесменів, близьких до президента".

"Янукович виступає за приватизацію, але пропозиції не є ні прозорими, ні конкурентоспроможними", - заявив Ослунд.

В якості прикладів він навів приватизацію "Укртелекому", зміни закону про держзакупівлі, які дозволяють закупівлі для проектів Євро-2012 поза конкурсом, ембарго на експорт зерна та виділення відповідних квот "соратникам" президента.

Також, за словами експерта, були відкладені пенсійна реформа та реформа ринку газу, узгоджені з МВФ.

"Найбільш зловісним аспектом правління Януковича є використання судової системи для придушення опонентів та ЗМІ", - заявив Ослунд.

Він зазначив, що за рік популярність партії Януковича скоротилася на дві третини, а його рейтинг впав до 17 відсотків. "Більшість українців...вважають, що їхня країна йде в неправильному напрямку", - додав експерт.

Українська правда