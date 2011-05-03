Експерт: Янукович може стати українським Путіним
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Президент Віктор Янукович може бути послідовником політичної моделі Росії Володимира Путіна.
Про це заявив старший науковий співробітник Інституту міжнародної економіки Петерсона Андерс Ослунд.
За його словами, ця модель полягає у швидкій "концентрації влади у своїх руках і багатства серед вузького кола однодумців".
Експерт зазначив, що наслідком "реформ" Януковича було "не підвищення конкурентоспроможності України або ринкової свободи, а вигода кількох бізнесменів, близьких до президента".
"Янукович виступає за приватизацію, але пропозиції не є ні прозорими, ні конкурентоспроможними", - заявив Ослунд.
В якості прикладів він навів приватизацію "Укртелекому", зміни закону про держзакупівлі, які дозволяють закупівлі для проектів Євро-2012 поза конкурсом, ембарго на експорт зерна та виділення відповідних квот "соратникам" президента.
Також, за словами експерта, були відкладені пенсійна реформа та реформа ринку газу, узгоджені з МВФ.
"Найбільш зловісним аспектом правління Януковича є використання судової системи для придушення опонентів та ЗМІ", - заявив Ослунд.
Він зазначив, що за рік популярність партії Януковича скоротилася на дві третини, а його рейтинг впав до 17 відсотків. "Більшість українців...вважають, що їхня країна йде в неправильному напрямку", - додав експерт.