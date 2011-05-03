У Харкові до приїзду патріарха Кирила подумують завісити Леніна

У Харкові вживаються безпрецедентні заходи безпеки у зв`язку з приїздом московського патріарха Кирила.

Про це повідомляє Glavnoe.ua з посиланням на свої джерела.

"Такого не було навіть під час візиту Медведєва і Януковича в квітні минулого року", - сказав співрозмовник.

Як зазначається, 8 травня Кирило виступить з проповіддю на найбільшій площі Європи - площі Свободи, де вже почали монтувати сцену.

"Зокрема, дана команда прибрати з площі Свободи луна-парк. Як повідомили робочі атракціонів, "до 7 травня нас тут не повинно бути", - йдеться в повідомленні.

Крім того, за інформацією видання, виникли також суперечки навколо того, де повинна бути встановлена ​​сцена, звідки патріарх повинен звертатися до парафіян.

За православними канонами, амвон, з якого виголошується проповідь, в храмах розташований в східній частині.

"Якщо уявити, що харківська площа Свободи - це храм, то Кирило повинен читати проповідь з боку вулиці Сумської. Таким чином, патріарх буде звертатися не тільки до парафіян, але й до Леніна, пам`ятник якому встановлено в західній частині площі", - наголошується в публікації.

Як пише видання, "організатори все-таки пішли на порушення церковних традицій і зараз монтують сцену-"амвон" з північного боку площі".

Разом з тим, за інформацією джерела, вирішується питання про те, яким чином "прикрити" Леніна. Як робоча версія, розглядається пропозиція чимось завісити пам`ятник.

Українська правда