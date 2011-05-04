Янукович: На початку 2010-го ми розуміли, що йдемо в рік із голим задом

Збільшення надходжень до Пенсійного фонду свідчить про покращення економічної ситуації в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ на прес-конференції під час перебування в Українському державному медико-соціальному центрі ветеранів війни у селі Циблі Київської області.

Він повідомив, що у квітні Пенсійний фонд отримав 11,5 млрд. грн. надходжень, що на 18% більше, ніж минулого року.

«А що це означає – це означає, що підвищилась зарплата… що почала працювати економіка», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він зауважив, минулого року уряду було важко працювати.

«Я вам хочу сказати, що було настільки важко, що треба було приймати неординарні кроки, і один з них - у квітні минулого року ми підписали з Російською Федерацією угоду по Чорноморському флоту, що дозволило знизити ціну на газ», - сказав Президент.

Він підкреслив, що завдяки злагодженим діям органів влади вдалось скоротити дефіцит держбюджету.

«На початку 2010 року ми розуміли, що йдемо в рік з голим задом», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, на початок року дефіцит бюджету становив 15%, а наприкінці року дефіцит вдалося скоротити до 5%.

Також Президент зазначив, що вдалося збільшити промислове виробництво на 20% та припинити падіння ВВП і навпаки збільшити його до 4,2%.