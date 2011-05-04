Донецька область до Дня Перемоги вивісить червоні прапори

Під час святкування Дня Перемоги в Донецькій області вивісять червоні прапори.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Донецької обласної державної адміністрації Анатолій БЛИЗНЮК сьогодні на прес-конференції.

А.БЛИЗНЮК запевнив, що в Донецькій області немає проблем із використанням червоного прапора.

«За здоровим глуздом ці прапори будуть використані однозначно в святкові дні: перед 9 травня, 9 травня і може навіть після. Жодних проблем ні на якому рівні у нас немає, якщо й знайдеться 1 - максимум - 3 людини, кому це не подобається, це їхні проблеми, а не проблеми громади Донецької області», - зазначив він.

Так само сьогодні на прес-конференції Донецький міський голова Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО підтвердив, що до 9 травня в Донецьку будуть вивішені червоні прапори. Він додав, що прапори будуть куплені на гроші спонсорів. «Ми віддамо данину пошани тим людям, які під цим прапором завоювали перемогу й завоювали звільнення від «коричневої чуми», - зазначив О.ЛУК’ЯНЧЕНКО .

Він додав, що прапори антигітлерівської коаліції в Донецьку вивішувати не будуть.