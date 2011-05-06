Литвин розписався під законом про червоний прапор

Спікер Верховної Ради Володимир Литвин підписав закон, яким під час святкування перемоги крім жовто-блакитного прапора має вивішуватись червоний прапор Перемоги.

Так на сайті Верховної Ради зазначається, що в четвер закон був підписаний головою Верховної ради.

Також на сайті зазначається, що закон був направлений до президента.

Раніше президент Віктор Янукович заявляв, що підпише зміни до закону про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-45 років" (щодо порядку офіційного використання копій прапора Перемоги) одразу, як його отримає.

Між тим у четвер під час урочистостей, присвячених до дня Перемоги, на сцені вже стояв червоний прапор із серпом та молотом.

Як відомо, за цей закон проголосували 260 карток депутатів.

Українська правда