У Луценка готові довести, що ГПУ бреше

Партія "Народна самооборона" звинувачує Генеральну прокуратуру України у наданні неправдивої інформації щодо голодування у СІЗО колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі "Народної самооборони".

"У розпорядження "Народної самооборони" потрапили документи, які підтверджують факт брехні представників Генпрокуратури. Це, зокрема, "Картка обліку доставки їжі ув`язненому ЛУЦЕНКУ Юрію Віталійовичу" за 2 травня. На цьому документі чітко видно три помітки Ю.ЛУЦЕНКА: "відмовився" і стоїть його підпис", - зазначили у прес-службі.

У "Народній самообороні" також наводять ще один документ - "Акт комісійного огляду ув`язненого ЛУЦЕНКА Юрія Віталійовича, 1964 р.н.", складений також 2 травня трьома медиками пенітенціарної системи. "В цьому документі наведені результати аналізів і чітко зафіксований висновок: "Відмова від прийняття їжі".

Обидва документи складені в установі, яка підкоряється Генеральній прокуратурі, тому в їхній автентичності сумнівів немає", - уточнили в прес-службі.

"Генпрокуратура не спромоглась зламати ЛУЦЕНКА ув`язненням, тому намагається його оббрехати", - підкреслили в "Народній самообороні".

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня колишній міністр внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКО оголосив про початок з 22 квітня голодування на знак протесту проти рішення апеляційного суду про продовження терміну утримання його під вартою.

Начальник Лук’янівського СІЗО Ігор ШЕЙКІН 28 квітня заявив, що Ю.ЛУЦЕНКО не передавав офіційного повідомлення про початок голодування. Співробітники Державної пенітенціарної служби, якій підпорядкований СІЗО, також повідомляли, що Ю.ЛУЦЕНКО "від їжі не відмовлявся і продовжує приймати її нарівні з рештою підслідних".

29 квітня Генеральна прокуратура спростувала інформацію про те, що Ю.ЛУЦЕНКО голодує в СІЗО.

5 травня Ю.ЛУЦЕНКО у заяві на ім`я генерального прокурора України Віктора ПШОНКИ попередив, що опиратиметься примусовому годуванню, навіть якщо співробітникам СІЗО доведеться для виконання цієї процедури застосовувати силу.

"Доводжу до Вашого відома, що на знак протесту проти незаконного, нічим необґрунтованого та політично вмотивованого рішення ГПУ та Апеляційного суду Києва про продовження мого арешту, я, ЛУЦЕНКО Ю.В., з 23 квітня оголосив голодування. Не дивлячись на це, підпорядкована Вам прес-служба ГПУ цинічно поширювала брехливу інформацію про те, що я продовжую отримувати продуктові передачі, їм ковбасу, горішки та інші продукти", - зазначається в заяві.