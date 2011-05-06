Патріарх Кирил прибув до Донецька

Патріарх Московський і Всія Русі КИРИЛ (Володимир ГУНДЯЄВ) прибув сьогодні до Донецька для участі в урочистостях з нагоди 60-річного ювілею Митрополита Донецького і Маріупольського Української православній церкві Московського патріархату ІЛАРІОНА (Романа ШУКАЛО).

«Я прибув на донецьку землю у зв`язку з святкуванням 60-річчя владики митрополита ІЛАРІОНА. Це висловлення моєї особистої пошани до Владики, а також особливого ставлення до Донецької землі», - заявив Патріарх, передає кореспондент УНІАН.

Патріарх відзначив, що Донбас - «це земля, яка виконує дуже велику роль в історії, в суспільному і економічному житті України». «Це дійсно у великому значенні слова велика національна житниця», - підкреслив священнослужитель.

КИРИЛ також відзначив, що високо цінить рівень віри жителів регіону. «Я згадую той час, коли на Донбасі не було єпархії. Коли вона управлялася Архієреєм з Одеси, коли неможливо було навіть уявити, що колись на цій чудовій землі буде четверта Лавра, і що колись на цій чудовій землі з`явиться така потужна і сильна єпархія Руської православної церкви», - сказав Патріарх.

«Я хотів би передати своє благословення усім жителям Донбасу, особливо, звичайно, православним людям, однак не лише православним. Хай Господь зберігає цю землю миром, громадянською згодою, хай, розвиваючи економіку, люди прагнуть до того, щоб у центрі життя були ті високі духовні цінності, без яких людське життя позбавляється значення», - зазначив КИРИЛ.

У рамках свого візиту до Донецької області Патріарх Московський і Всія Русь КИРИЛ завтра, 7 травня, очолить Божественну Літургію у Спасо-Преображенському кафедральному соборі Донецька. Також Святійший має намір відвідати футбольний стадіон «Донбас-Арена».

Як повідомляв УНІАН, раніше Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ нагородив митрополита Донецького і Маріупольського ІЛАРІОНА орденом «За заслуги» I ступеня. Відповідний Указ Президента України № 545/2011 було розміщено на офіційному сайті глави держави.