Янукович присвоїв звання «Мати-героїня» понад двом тисячам жінок

Напередодні Дня матері, який відзначається 8 травня, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Указ про присвоєння почесного звання «Мати-героїня» понад 2 000 багатодітних матерів.

Про це повідомляє прес-слуба глави держави.

Також зазначається, що з початку 2011 року це почесне звання присвоєно понад 10 000 жінкам, які народили та виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей, у тому числі дітей, усиновлених у встановленому законодавством порядку.