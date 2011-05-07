Янукович присвоїв звання «Мати-героїня» понад двом тисячам жінок
14:02, 07 травня 2011Політика
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З початку року - понад 10 000
Напередодні Дня матері, який відзначається 8 травня, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Указ про присвоєння почесного звання «Мати-героїня» понад 2 000 багатодітних матерів.
Про це повідомляє прес-слуба глави держави.
Також зазначається, що з початку 2011 року це почесне звання присвоєно понад 10 000 жінкам, які народили та виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей, у тому числі дітей, усиновлених у встановленому законодавством порядку.
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