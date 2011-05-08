Літаки Каддафі завдали удару по нафтосховищу

Жителі контрольованого повстанцями портового міста Місурата на заході Лівії намагається загасити велику пожежу на атакованому в суботу літаками військ Муамара Каддафі паливному сховищі, повідомляє Reuters. Удару завдали невеликі літаки, які зазвичай використовуються для розпилювання пестицидів.

"Чотири нафтові резервуари були повністю знищені, і сильна пожежа перекинулася на решту чотири. Ми не можемо її загасити, не маючи необхідного спорядження", - заявив представник повстанців Ахмед Хассан. За словами повстанців, через пожежу місто опинилося в тяжкому становищі, бо втратило основні запаси пального.

Війська Каддафі, які оточили Місурату, та повстанці, які утримують місто, з березня ведуть запеклі бої, нагадує РІА "Новости".

У вівторок представник НАТО заявив, що сили альянсу забезпечили морський коридор безпеки в Місурату. Зі свого боку армія Каддафі, блокувавши порт, оголосила про заборону заходити в нього будь-яких суднам.

Міжнародна організація з міграції в середу евакуювала з Місурати близько 800 осіб. Зафрахтоване організацією судно Red Star One доставило в лівійський порт необхідні запаси і прийняли на борт мігрантів, журналістів і поранених лівійців, які будуть доставлені в столицю повстанців, - місто Бенгазі на сході країни.