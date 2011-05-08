Дружина Луценка не вірить анонімним лікарям, які нібито обстежили її чоловіка

Дружина екс-міністра внурішніх справ Ірина ЛУЦЕНКО вимагатиме незалежного обстеження свого чоловіка у цивільній лікарні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі політичної партії «Народна самооборона», про це вона повідомила сьогодні після зустрічі із начальником Лук`янівського СІЗО Ігорем ШЕЙКІНИМ і представниками Департаменту з питань виконання покарань. За їхніми словами, було проведено чергове обстеження стану здоров’я Юрія ЛУЦЕНКА.

І.ЛУЦЕНКО піддає сумніву інформацію про стабільний стан здоров’я чоловіка, оскільки «сьогодні триває вже 17-й день голодування і 4-й день повної відмови від вживання їжі, «суміші для голодуючих», а також крапельниць із вітамінами для підтримання організму».

За словами дружини екс-міністра, керівництво зпевнило її, що досі не надійшла відповідь від Генпрокуратури про дозвіл на застосування засобів для примусового годування утримуваного під вартою Ю.ЛУЦЕНКА.

«Вразила цинічна відповідь: огляд лікарів сьогодні підтвердив, що Ю.ЛУЦЕНКО не потребує примусового годування, оскільки його стан стабільний», - обурилася дружина екс-міністра.

Окрім того, вона зазнасила, що представники СІЗО відмовилися надати результати медичного огляду її чоловіка, який начебто був оглянутий у п’ятницю незалежними цивільними лікарями. Також не були названі прізвища лікарів, які робили медогляд.

І.ЛУЦЕНКО нагадала, що вона тричі зверталася до Генпрокуратури та слідчого ВОЙЧЕНКА дозволити їй бути присутньою на медобстеженні чоловіка, але відповіді так і не отримала.

«Причина відмови – заборона з боку Генпрокуратури видати мені на руки ці документи, а також публічно озвучити прізвища лікарів», - зауважила І.ЛУЦЕНКО.

«Відмова з боку СІЗО видати мені результати медобстеження змушує мене робити висновок про те, чи справді було проведене медичне обстеження мого чоловіка, чи справжні лікарі були в той день присутні у СІЗО, а також я ставлю під сумнів всі заяви Генпрокуратури про стабільний стан здоров’я мого чоловіка», - наголосила І.ЛУЦЕНКО.

Дружина Ю.ЛУЦЕНКА також заявила, що у понеділок, 9 травня, вона знову відвідає СІЗО для отримання інформації про стан здоров’я її чоловіка.