У США найпотужніша за останні 70 років повінь
Зливи не припиняються вже п’ятий день
На північному сході США через сильні зливи, що не припиняються вже п’ятий день, обрушилася найпотужніша за останні 70 років повінь. Найбільше постраждали штати Массачусетс і Нью Гемпшир, передає Associated Press.
"Греблі стримують значно більше води, ніж було розраховано при їхньому будівництві», - повідомив пресі губернатор штату Массачусетс. Він порівняв те, що відбувається в його штаті, з Біблійним потопом. У деяких районах за минулі вихідні випало понад 30 сантиметрів опадів, евакуйовано тисячі людей.
За даними Національної гідрометеорологічної служби США, у найближчий час прогнозуються сильні дощі та грози, що спричинить зливові повені. Рівень води в деяких річках підніметься на 38 сантиметрів.
У штаті Нью Гемпшир в результаті повеней пошкоджено, зруйновано або затоплено близько 600 доріг. Річка Меррімак, що виходить з берегів, загрожує центральній історичній частині міста Манчестер.