Литвин - Бузеку: ентузіазм зменшиться, якщо європерспективу не зафіксують

Вихід співпраці України та Європейського Союзу на практичні рішення виключить різного роду “хитання” в зовнішньополітичній сфері.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради України, про це голова парламенту Володимир ЛИТВИН сказав на зустрічі з Президентом Європейського Парламенту Єжи БУЗЕКОМ, що відбулась сьогодні у Страсбурзі.

Під час зустрічі сторони обговорили питання, пов’язані з початком роботи Парламентської асамблеї ЄВРОНЕСТ, установче засідання якої відбулося 2-3 травня ц.р. В.ЛИТВИН висловив вдячність Президенту Європарламенту за докладені ним зусилля до того, аби парламентський вимір ініціативи «Східного партнерства» запрацював. У відповідь Є.БУЗЕК зазначив, що зусилля докладалися «з обох сторін».

Є.БУЗЕК висловив задоволення активізацією співпраці України з Євросоюзом, зокрема, у питаннях лібералізації візового режиму, а також переговорного процесу щодо підписання угоди про асоціацію та створення зони вільної торгівлі. Він висловив думку, що до кінця ц.р. буде отримано позитивний результат «хоча б у плані підписання угоди про асоціацію». При цьому Президент Європарламенту високо оцінив розуміння владою України необхідності узгодження дій на шляху інтеграції до європейських структур. Разом з тим, зазначив він, виникає питання щодо можливості долучення України до Митного союзу. «Без сумніву, це буде вашим рішенням, але ЄС хотів би бути ближчим до України», - сказав Є.БУЗЕК.

Своєю чергою, голова Верховної Ради заявив, що позиція української влади «чітка і зрозуміла - це європейська інтеграція», що в черговий раз підтвердив Президент України, виступаючи на заходах з нагоди Дня Перемоги. Але це політичний вибір України, зазначив В.ЛИТВИН, тоді як Росія пропонує економічні преференції у рамках Митного союзу.

«Нинішній рік для України є критично важливим та відповідальним: або дійсно будуть підписані згадані Вами документи, в яких буде зафіксована європейська перспектива України, або політичний ентузіазм значною мірою зменшиться», - наголосив В.ЛИТВИН, додавши, що «вихід співпраці України з ЄС на практичні рішення виключить різного роду хитання в зовнішньополітичній сфері».

За словами Є.БУЗЕКА, Україна «має знайти своє місце, і економічна сторона для неї дуже важлива». При цьому він запевнив В.ЛИТВИНА, що Україна може розраховувати на повну підтримку своїх євроінтеграційних прагнень з боку Європарламенту. Є.БУЗЕК зазначив, що не дивлячись на певні проблеми, в Україні досягнуто стабільності, та привітав В.ЛИТВИНА з усіма досягненнями, які були набуті Україною останнім часом, підкресливши, що вони «видимі».

Під час зустрічі В.ЛИТВИНА з Президентом політичної групи Європарламенту «Прогресивний альянс соціалістів та демократів» Мартіном ШУЛЬЦЕМ також було обговорено питання щодо європерспектив України.

Голова Верховної Ради висловив переконання, що у відносинах Україна-ЄС «треба переходити від обговорення та дискусій до практичних дій». У цьому контексті він висловив сподівання, що цього року відбудеться практична імплементація Плану дій щодо запровадження безвізового режиму між Україною та країнами ЄС.

Зі свого боку, М.ШУЛЬЦ зазначив, що тривалий час Європарламент «дивився в бік заходу та півдня від Європи, але останнім часом його погляд сконцентрувався на сході», і висловив сподівання, що головування Польщі у Комітеті Міністрів ЄС сприятиме інтеграції України у європейське співтовариство.

Сторони також обговорили перспективи роботи ПА ЄВРОНЕСТ. В.ЛИТВИН, зокрема, зазначив, що в Україні ініціативу «Східного партнерства» розцінюють як «додаткову вартість до безпосередніх контактів між Україною та ЄС, яка не повинна підміняти собою реальне партнерство». «Ми добре розуміємо наші внутрішні проблеми, але якщо співпраця Україна-ЄС обмежуватиметься лише нагадуванням про ці проблеми, динаміки не відбудеться», - сказав В.ЛИТВИН.

За словами голови Верховної Ради, українська влада свідома того, що країна потребує конкретних реальних змін у багатьох сферах життя. При цьому ключові рішення радикального характеру, такі як питання землі та пенсійна реформа, потрібно прийняти до кінця нинішнього року, оскільки наступний рік буде роком парламентських виборів, сказав В.ЛИТВИН, наголосивши, що за таких обставин потрібен діалог на двох рівнях - всередині країни та між Україною та ЄС.

Сьогодні у Страсбурзі у будівлі Європарламенту відбувається засідання Бюро Міжпарламентської асамблеї Верховної Ради України, Сейму Литовської Республіки, Сейму та Сенату Республіки Польща