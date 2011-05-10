Сенатор: Росія теж відповідальна за інциденти у Львові

Росія несе частину відповідальності за інциденти, що стались у Львові 9 травня, вважає перший віце-спікер Ради Федерації РФ Олександр Торшин.

"Дружба народів - поняття не абстрактне, воно потребує постійної підтримки, а російської присутності в останні роки на Україні дуже мало", - сказав Торшин РІА Новини.

На думку сенатора, необхідно активізувати роботу російських неурядових організацій в Україні, гуманітарну, культурну співпрацю, молодіжний обмін, міжрегіональну співпрацю.

"Поки нас там немає, поки через нашу неучасть з Західної України йде російська мова, на Західній Україні неминучі такі ексцеси з націоналістичним забарвленням", - вважає він.

Торшин зазначив, що сприйняв подію "з великим жалем", і висловив надію на те, що винні в скоєному після ретельного розслідування будуть покарані.

На його думку, події в Львові свідчать про те, що українські націоналісти поступово починають втрачати вплив.