Лавринович б’є себе в груди: Їй-Богу, жоден червоний прапор не розгортався

Міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ не дав відповіді на запитання про висновок Мін’юсту щодо закону про використання червоних прапорів.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, після закінчення засідання Кабінету міністрів журналісти запитали у О.ЛАВРИНОВИЧА про те, чи проведено юридичну експертизу Закону «Про внесення змін до Закону України „Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років” (щодо порядку офіційного використання копій прапора Перемоги).

З цього приводу О.ЛАВРИНОВИЧ сказав: «У нас там по процедурі два тижні. Я зараз можу подивитися, чи закінчився чи ще не закінчився термін надсилання висновку. Президент підписує закони з огляду на різні пропозиції з різних джерел, які він отримує».

У той же час на зауваження журналістів про те, що під час святкування 66-ї річниці перемоги було помічено багато червоних прапорів, О.ЛАВРИНОВИЧ зазначив: «Їй Богу, жодного прапора не розгорталось… На мою думку, потрібно, щоб ми мали історичну пам’ять і шанували державні символи».

При цьому О.ЛАВРИНОВИЧ зазначив, що особисто для нього державним символом є синьо-жовтий прапор.

Як повідомляв УНІАН, 6 травня глава Адміністрації Президента Сергій ЛЬОВОЧКІН заявив, що АП передала закон про використання червоного прапора на експертизу в Кабмін та Мін’юст. "Після того, як будуть отримані відповідні експертні висновки, закон буде поданий на підпис Президенту України", - сказав С.ЛЬОВОЧКІН.

Довідка УНІАН. Закон про внесення змін до Закону "Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років" (щодо порядку офіційного використання копій Прапора Перемоги) Верховна Рада прийняла 21 квітня.

4 травня Президент Віктор ЯНУКОВИЧ заявляв, що підпише закон про використання червоного прапора під час святкових заходів до Дня Перемоги, як тільки документ надійде йому на підпис.