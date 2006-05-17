Єхануров продасть київський завод з 48 гектарами землі
Прем`єр наголошує на необхідності активізувати приватизацію
Прем’єр-міністр України Юрій ЄХАНУРОВ наголошує на необхідності активізувати приватизацію.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, відкриваючи засідання уряду.
«Вчора було проведено нараду з проблем надходження до бюджету від приватизації. Виглядає так, що спланували таким чином, що план виконується, але якщо подивитися по року, то показники у відсотках не дуже значні», - сказав прем’єр-міністр.
Він додав, що уряд активізуватиме роботу. Зокрема, сьогодні уряд планує ухвалити рішення щодо продажу земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти, що підлягають приватизації. «Ну, і інвесторам можна вже зараз готувати кошти для покупки Київського мотоциклетного заводу з його 48-ма гектарами у дуже цікавому місті – місті Києві», - сказав прем’єр.