Єхануров продасть київський завод з 48 гектарами землі

Прем’єр-міністр України Юрій ЄХАНУРОВ наголошує на необхідності активізувати приватизацію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, відкриваючи засідання уряду.

«Вчора було проведено нараду з проблем надходження до бюджету від приватизації. Виглядає так, що спланували таким чином, що план виконується, але якщо подивитися по року, то показники у відсотках не дуже значні», - сказав прем’єр-міністр.

Він додав, що уряд активізуватиме роботу. Зокрема, сьогодні уряд планує ухвалити рішення щодо продажу земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти, що підлягають приватизації. «Ну, і інвесторам можна вже зараз готувати кошти для покупки Київського мотоциклетного заводу з його 48-ма гектарами у дуже цікавому місті – місті Києві», - сказав прем’єр.