Міліція з'ясовує, хто розпорядився вивісити червоні прапори

У Рубіжному Луганської області працівники міліції з`ясовують, хто віддав розпорядження про вивішування червоних прапорів на вулицях міста.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив секретар Рубіжанського міськкому КПУ Дмитро ХОРОШИЛОВ з посиланням на секретаря міськради Олександра ХОМЕНКА.

За його словами, працівники міліції прибули у виконком Рубіжанської міської ради 12 травня і розмовляли керуючою справами виконкому Тамарою ЧЕЛОМБІТЬКО в той час, коли депутати знаходилися на засіданні комісій.

«ХОМЕНКО розповів нам, що міліція аргументувала свою зацікавленість тим, що закон про червоний прапор Президентом підписаний не був і обласна рада рішення вивішувати прапори на вулицях не приймала. Те, що всі сприйняли, як керівництво до дії, там назвали лише рекомендацією. Тому правоохоронців і зацікавило, хто і чому розпорядився прикрасити вулиці комуністичною символікою. При цьому всі забули, що червоний прапор, насамперед, символ Перемоги», – сказав Д.ХОРОШИЛОВ.

Він також зазначив, що на сесії Рубіжанської міської ради 28 квітня 2011 року, депутати одностайно вирішили перейменувати площу Праці в центрі міста в площу Перемоги. Саме там 9 травня встановили два прапори Перемоги. Ще по одному прапору розмістили на будівлях міськради, Палацу культури і Палацу спорту.