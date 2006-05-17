Україна відстоює Зміїний в Міжнародному суді ООН

Україна подала до Міжнародного суду ООН контр-меморандум України у справі про делімітацію континентального шельфу та виключних економічних зон України та Румунії в Чорному морі (відносно острова Зміїний – УНІАН).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України, зазначивши, що контр меморандум 16 травня передав Посол України в Нідерландах, заступник Уповноваженого (Агента) України у справі про делімітацію континентального шельфу та виключних економічних зон України та Румунії в Чорному морі Олександр КУПЧИШИН.

Внесення контр-меморандуму України до МС ООН було здійснене у визначені судом строки.

Як повідомлялося, справа про делімітацію континентального шельфу та виключних економічних зон України та Румунії в Чорному морі знаходиться на розгляді цієї міжнародної судової інстанції за ініціативою румунської сторони.

Зокрема, Румунія наполягає, що острів Зміїний не є островом, а скелею, й тому він не може враховуватися при проведенні лінії делімітації.

Водночас на виконання домовленості міністрів закордонних справ України і Румунії Бориса ТАРАСЮКА та Міхая-Разван УНГУРЯНУ у квітні 2005 року було відновлено двосторонні переговори з метою врегулювання цього питання. Переговори тривають паралельно з судовим процесом та без шкоди для останнього.