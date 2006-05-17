Лайка вболівальників коштувала “Карпатам” 7 тис. дол.

Контрольно-дисциплінарна комісія Федерації футболу України оштрафувала львівський ФК “Карпати” за некоректну поведінку вболівальників під час календарних виїзних матчів клубу проти ФК “Енергетик” Бурштин та ФК „Динамо” Київ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ФФУ, в обох випадках клуб покарано за дискредитаційні та образливі вигуки на трибунах під час матчу. У першому випадку ФК “Карпати” заплатить 2 тис. дол., в другому - 5 тис. дол.

У свою чергу голова КДК ФФУ Стефан РЕШКО зауважив, що все частіше на вітчизняних стадіонах доводиться стикатися з випадками порушення Регламенту, пов’язаними з проявами дискримінації. “Складається враження, що деякі глядачі, яких важко назвати справжніми вболівальниками, під впливом емоцій від футбольного матчу ігнорують будь-які морально-етичні норми, втрачають поняття загальноприйнятих людських цінностей”, - сказав С.РЕШКА, додавши, що, “між тим, міжнародні футбольні інституції досить жорстко реагують стосовно всіх футбольних суб’єктів, що не виконують положень Регламенту та „беруть участь” у цих інцидентах”.

Він повідомив, що на початку квітня на адресу ФФУ надійшов Циркуляр ФІФА з визначенням більш жорстких санкцій щодо подібних негативних тенденцій.

За словами С.РЕШКА, згідно зі змінами до ст.55 Дисциплінарного кодексу ФІФА, затвердженими Виконкомом ФІФА 16-17 березня, за будь-які вигуки або дії дискримінаційного характеру з боку футболіста передбачається дискваліфікація такого гравця на п’ять матчів, а офіційна особа змушена буде сплатити штраф щонайменше 30 тис. швейцарських франків.

Крім того, якщо на загальний огляд уболівальники виставлять транспарант з лозунгами дискримінаційного характеру, або будуть звинувачені у дискримінаційній поведінці, то клуб, за який вони вболівають, сплатить 30 тис. швейцарських франків, а наступний офіційний матч команда буде змушена провести без глядачів. Кожного уболівальника, що буде помічено у вищесказаних порушеннях, впродовж двох років не буде допущено на стадіон.

Він зауважив, що четвертий параграф Циркуляра ФІФА передбачає автоматичне зняття трьох очок у змаганнях внутрішньої першості за будь-який акт дискримінації, описаний вище. “Повторна подібна „витівка” коштуватиме команді шести очок, а за систематичні такі порушення вона взагалі може бути переведена до нижчої ліги”, - наголосив С.РЕШКО.

Також окремим пунктом йдеться про те, що національні асоціації, у Регламентах яких є стаття щодо неприпустимості дискримінації, зобов’язані дотримуватися зазначеного Циркуляру з моменту його прийняття.

Він наголосив, що ФІФА попередила ФФУ про те, що в разі невиконання даного рішення Виконкому будь-яка асоціація буде відсторонена від міжнародного футболу на два роки.

“Ми хочемо закликати вболівальників поводитися пристойно на стадіонах. Адже на трибунах знаходяться жінки, діти, яким навряд чи приємно перебувати в середовищі, де звучать брутальні лайки та ганебні висловлювання”, - підкреслив С.РЕШКО.