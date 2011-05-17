Головного українця Росії Василя Думу відправили в запас

Губернатор Костромської області Ігор Слюняєв підписав постанову про дострокове припинення повноважень представника в Раді Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації від адміністрації Костромської області Василя Думи, про це УНІАН повідомив співробітник прес-служби губернатора.

Василь Дума відомий в Україні і в Росії тим, що впродовж багатьох років був головою Ради Об`єднання українців Росії і Федеральної національно-культурної автономії українців Росії, заступником голови Української всесвітньої координаційної Ради.

Проте його обрання головою двох українських товариств, на думку лідерів багатьох регіональних українських організацій Росії, було не легітимним, а його супротивники в організації українського культурно-національного руху (Валерій Семененко, Юрій Кононенко), в РФ вважали, що Василь Дума «засланий козачок Кремля, покликаний розвалити культурно-освітню, національно-культурну роботу» українських товариств у Росії.

Останні три роки сенатор Василь Дума дистанціювався від керівництва українськими національними автономіями. З 2009 року Ради Об`єднання українців Росії і Федеральної національно-культурної автономії українців Росії не проводилися. У 2010-2011 році російські суди заборонили діяльність цих організацій.

Сьогодні українські національно-культурні товариства працюють фактично тільки в російських регіонах.