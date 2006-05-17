Ющенко зустрічався з Тимошенко: переговори відновилися

Один з лідерів БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ заявляє про відновлення переговорного процесу щодо створення коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні в інтерв’ю журналістам він зауважив, що вчора, 16 травня, був фактично відновлений переговорний процес між трьома політичними силами. “У всякому разі сьогодні і Юлія ТИМОШЕНКО, і Олександр МОРОЗ, і, наскільки я знаю, один з лідерів «Нашої України», скоріше за все, це Роман БЕЗСМЕРТНИЙ повинні були зустрітись для того, щоб продовжити переговори», - заявив О.ТУРЧИНОВ.

За його словами, 16 травня відбулася зустріч Президента України Віктора Ющенка і лідера БЮТ Юлії Тимошенко, яка була ефективною.

Він підкреслив, що, на його думку, «той демарш («Нашої України» - УНІАН), який був вчора засвідчений пресою, він є надто деструктивний». При цьому О.ТУРЧИНОВ висловив сподівання, що керівництво «Нашої України» і надалі працюватиме над побудовою коаліції. Він підкреслив, що політичні сили надто близько підійшли до створення коаліції. Зокрема, він нагадав про те, що проект коаліційної угоди практично готовий.

Відповідаючи на запитання, чи буде БЮТ виконувати вимогу “Нашої України” і дезавуйовувати заяву щодо спікерства Олександра МОРОЗА, О.ТУРЧИНОВ зазначив, що «ми нікому нічого дезавуйовувати не повинні». Він підкреслив, що БЮТ працює в межах домовленостей. «Ніяких заяв ні Ю.ТИМОШЕНКО, ні О.МОРОЗ не робили, які могли б зашкодити формуванню коаліції. Просто я відчуваю, що дехто намагається спекулювати на якихось коментарях щодо створення коаліції», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Він також підтвердив, що вчора пройшла зустріч Ю.ТИМОШЕНКО і Президента України Віктора ЮЩЕНКА. «Я вважаю, що зустріч була достатньо ефективною», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня керівник юридичного департаменту “Нашої України” Роман ЗВАРИЧ заявив, що “Наша Україна” вимушена призупинити свою участь у переговорному процесі про створення коаліції. Зокрема, за його словами, “учора (15 травня – УНІАН) на переговорах з нашим партнерам – БЮТ та СПУ - я заявив про те, що у зв’язку з необережними заявами і з боку Юлії ТИМОШЕНКО, і з боку Олександра МОРОЗА, “Наша Україна” вимушена призупинити свою участь у переговорному процесі”.

Водночас пізніше один з лідерів «Нашої України» Петро ПОРОШЕНКО заявив, що «Наша Україна» не виходила з переговорного процесу про створення коаліції, але вимагає дезавуювати заяви щодо розподілу посад прем’єр-міністра та голови Верховної Ради України. На думку П.ПОРОШЕНКА, винесення на сьогодні питання про розподіл посад – “це фактично торпедування або блокування створення коаліції”.

Він також підтвердив, що 15 травня до “Нашої України” надійшли пропозиції від БЮТ «з алгоритмом розподілу посад».