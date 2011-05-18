Депутати вимагають покарати тих, хто ніс 9 травня червоні прапори

Постійна комісія Івано-Франківської обласної ради з питань депутатської діяльності, етики, регламенту, самоврядування, захисту прав людини, законності та правопорядку рекомендувала правоохоронцям притягнути до відповідальності людей, які порушили рішення облради і використовували на акціях 9 травня червоні прапори.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення комісія прийняла на засіданні 16 травня, розглянувши питання про виконання рішення обласної ради від 15 квітня “Про звернення обласної ради “9 травня – День пам’яті”.

На засідання комісії були запрошені керівники правоохоронних органів, які надали депутатам обласної ради інформацію з приводу виконання рішення про заборону використання червоних прапорів на території області.

Керуючий справами виконавчого апарату обласної ради, депутат обласної ради Василь СКРИПНИЧУК констатував факт використання червоних прапорів на акціях в Івано-Франківську і Коломиї. Окрім того, сказав він, 9 травня працівники УМВС в Івано-Франківську грубо порушили норми чинного законодавства. За його словами, працівники УМВС не дали можливості людям пройти по вулиці Богдана Лепкого під державними та партійними прапорами з жалобними стрічками, хоча офіційний дозвіл міської влади був отриманий.

У свою чергу заступник начальника УМВС в області – начальник міліції громадської безпеки Василь ФЕЛИК повідомив на засіданні комісії, що в Івано-Франківську на 9 травня до міліції не надійшло жодного повідомлення про порушення. «Міліція діяла професійно, бо не надійшло жодної заяви, жодного повідомлення з приводу будь-яких порушень», - зауважив він. На його думку, було залучено достатньо сил і засобів для охорони громадського порядку під час масових заходів 9 травня в Івано-Франківську. «Міліція робила дуже багато, щоб так звані червоні прапори не «ходили» по місту, і саме завдяки міліції жодного кроку в місті Івано-Франківську з червоними прапорами ніхто не пройшов», - наголосив В.ФЕЛИК.

Він також уточнив, що вже безпосередньо на території Меморіального кладовища, де відбувалися урочистості, “деякі учасники святкування (комуністи – УНІАН) витягнули з піджаків і розгорнули червоні прапори. Однак після урочистих заходів ці прапори на прохання міліції були згорнуті і з кладовища вони пішли із захованими прапорами”.

Комісія прийняла вішення притягнути до відповідальності тих, хто під час святкування 9 травня у Коломиї йшов з червоними прапорами колишнього Радянського Союзу. «Є така пропозиція: тих людей, які ходили з червоними прапорами Радянського Союзу, притягнути до відповідальності відповідно до чинного законодавства, - запропонував голова профільної комісії, депутат облради Руслан ЗЕЛИК. - Це був не прапор ніякої дивізії перемоги, це був чисто кумач з серпом і молотом, як це було за тих часів».

Профільна комісія обласної ради вирішила винести питання про виконання рішення обласної ради “Про звернення обласної ради “9 травня – День пам’яті” на наступну сесію обласної ради і доручила підготувати відповідне рішення з цього приводу.

Як повідомляв УНІАН, в Івано-Франківську «Свобода» і КУН протестували проти використання червоних прапорів на акціях до дня Перемоги.