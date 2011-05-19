Бізнесмени просять губернатора не перешкоджати виїзду на акцію до Києва

Регіональна Асамблея малого та середнього бізнесу у Хмельницькій області звернулася до губернатора Василя ЯДУХИ з проханням не перешкоджати виїзду приватних підприємців на акцію «Вперед», яка відбудеться у Києві 19 травня.

Про це повідомила УНІАН керівник Регіональної Асамблеї малого та середнього бізнесу Галина КУЛИК.

«Ми занесли в кабінет ЯДУХИ відповідне звернення, підписане підприємцями Хмельницької області, щодо недопущення перешкоди виїзду на всеукраїнську акцію «Вперед». Сподіваємося на підтримку та розуміння», - зазначила вона.

За словами Г.КУЛИК, поки що будь-яких перешкод або заборон з боку ДАІ та міліції щодо виїзду у Київ підприємців немає. Вона додала, що на акції від Хмельниччини будуть присутні близько 800 підприємців.

На запитання, за чиї кошти підприємці області їдуть на акцію «Вперед», Г.КУЛИК відповіла, що усі фінансові витрати взяв на себе член координаційної ради Асамблеї малого та середнього бізнесу України Олександр СУПРУНЮК.

Як повідомляв УНІАН, 13 травня під час народного віча малого та середнього бізнесу у Хмельницькому Г.КУЛИК заявила, що начальник обласного ДАІ Микола ДОВГАНЬ рекомендував приватним перевізникам утриматися від поїздок до Києва, пов’язаних з перевезенням підприємців на акцію «Вперед».