Нардепи хочуть «викупити» Луценка

08:52, 20 травня 2011
Політика
3144 0

Є 100 підписів

Депутати Верховної Ради можуть внести заставу за екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка на суму пред’явлених звинувачень.

Про це повідомив депутат від НУНС Арсеній Яценюк в ефірі 5 каналу.

"Я пригадую, три чи чотири рази я підписував звернення до Генпрокуратури, до суду про те, щоб його чи то на поруки, чи то випустили... Для того щоб змінили запобіжний захід", - уточнив він.

Яценюк розповів, що наразі, наскільки йому відомо, є 100 підписів депутатів, щоб взяти Луценка на поруки.

"Сьогодні ми з Миколою Мартиненко (глава фракції НУНС в Верховній Раді) про це говорили. Буде правильне рішення, і сподіваюся, що депутати підпишуться під тим, ми внесли за Луценка заставу. На суму тих коштів, в яких начебто його звинувачують в розкраданні", - уточнив депутат.

Як відомо, Луценка звинувачують у незаконному оформленні на роботу в МВС і в порушеннях, пов`язаних з наданням квартири і нарахуванням пенсії колишньому водію Леоніду Приступлюку на суму близько 40 тисяч гривнь.

Крім того, Луценку інкримінується масштабне святкування Дня міліції попри заборону.

Українська правда

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter