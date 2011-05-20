Нардепи хочуть «викупити» Луценка

Депутати Верховної Ради можуть внести заставу за екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка на суму пред’явлених звинувачень.

Про це повідомив депутат від НУНС Арсеній Яценюк в ефірі 5 каналу.

"Я пригадую, три чи чотири рази я підписував звернення до Генпрокуратури, до суду про те, щоб його чи то на поруки, чи то випустили... Для того щоб змінили запобіжний захід", - уточнив він.

Яценюк розповів, що наразі, наскільки йому відомо, є 100 підписів депутатів, щоб взяти Луценка на поруки.

"Сьогодні ми з Миколою Мартиненко (глава фракції НУНС в Верховній Раді) про це говорили. Буде правильне рішення, і сподіваюся, що депутати підпишуться під тим, ми внесли за Луценка заставу. На суму тих коштів, в яких начебто його звинувачують в розкраданні", - уточнив депутат.

Як відомо, Луценка звинувачують у незаконному оформленні на роботу в МВС і в порушеннях, пов`язаних з наданням квартири і нарахуванням пенсії колишньому водію Леоніду Приступлюку на суму близько 40 тисяч гривнь.

Крім того, Луценку інкримінується масштабне святкування Дня міліції попри заборону.

Українська правда