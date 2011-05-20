Психолог пояснює, чому жінкам не вистачає часу

Сьогодні в агентстві УНІАН психолог і бізнес-тренер №1 з управління часом Людмила БОГУШ проведе майстер-клас «Жінка і Час».

За словами Л.БОГУШ, вона поділиться своєю авторською методикою планування особистого часу і розповість, для чого потрібно розвивати в собі глобальне бачення свого життя.

Психолог упевнена, що у жінки немає часу тільки в тому разі, якщо вона не має мети. Коли ж з`являється мета, то всі завдання структуруються, а всі неважливі й такі, що пожирають час звички, відходять у минуле, наголосила вона.

«Треба більше мріяти, мрійте досхочу, і тоді, можливо, якісь зухвалі і неймовірні мрії зможуть стати для вас цілями», - говорить Л.БОГУШ.

У програмі майстер-класу:

- як ставити цілі і досягати їх;

- як зрозуміти – твоя ця мета чи чужа;

- де знайти час на все: сім`ю, роботу, відпочинок і захоплення.

Час проведення семінару – 20 травня, п`ятниця. Початок о 19.00. Тривалість – 2 години. Адреса – місто Київ, вулиця Хрещатик, 4. Вартість участі - 100 грн.

Реєстрація на майстер-клас: за телефоном 279-33-53 або ел. поштою vika@unian.net