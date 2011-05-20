У ПР кажуть: Табачник закриває школи послідовно, не так як за Тимошенко

Народний депутат від Партії регіонів, перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань науки та освіти Максим ЛУЦЬКИЙ заявляє, що найбільше шкіл в Україні було закрито не за нинішнього уряду, а в часи прем’єрства Юлії ТИМОШЕНКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, про це М.ЛУЦЬКИЙ сказав, коментуючи звинувачення опозиції у масовому закритті шкіл за нинішньої влади.

М.ЛУЦЬКИЙ зауважив, що за статистикою під час прем’єрства Ю.ТИМОШЕНКО в Україні було закрито 640 шкіл, що майже в 6 разів перевищує кількість шкіл, закритих новим урядом.

«Зі статистикою важко сперечатися. І чомусь команда ТИМОШЕНКО про таку статистику згадувати не хоче», - заявив депутат.

При цьому, за його словами, частково ці школи були закриті, незважаючи на запровадження мораторію на закриття шкіл у грудні 2008 року. Таким чином, з грудня 2008-го по березень 2009-го було закрито 395 шкіл всупереч законодавству, зазначив М.ЛУЦЬКИЙ.

Він повідомив, що за час прем’єрства Миколи АЗАРОВА було закрито 111 шкіл. «Але, на відміну від попереднього уряду, ми діємо відповідально та послідовно. Адже жодного безпідставного чи незаконного закриття шкіл немає. Цей процес спрямований в першу чергу на оптимізацію мережі шкіл», - наголосив народний депутат.

М.ЛУЦЬКИЙ також зауважив, що уряд спрямовує значні кошти на придбання шкільних автобусів для забезпечення транспортування дітей до навчальних закладів. Він нагадав, що лише 2010 року держава придбала 170 автобусів. Народний депутат також наголосив, що цього року заплановано купити ще близько 250 автобусів для перевезення дітей до шкіл.

«А от уряд ТИМОШЕНКО, про що також красномовно свідчить статистика, не профінансував купівлі жодного шкільного автобуса. Дуже дивно, що саме її команда, яка протягом декількох років системно знищувала систему освіти та науки, нині дуже завзято намагається знайти хоч якісь прогалини в діях провладної команди», - додав М.ЛУЦЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, заступник голови ВР Микола ТОМЕНКО заявив, що ініціатива міністра освіти Дмитра ТАБАЧНИКА закрити "більше 10% шкіл в Україні (а це більше 2 тисяч шкіл) не йде у порівняння з кількістю закритих шкіл при жодному з міністрів та перевищує кількість закритих шкіл в Україні за період 20-річчя Незалежності".