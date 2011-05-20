Доній: міліція припинила тиск, концерт буде

Великий музичний концерт на Софійській площі Києва за участю гуртів «ТАРТАК», «Скай», «Танок На Майдані Конго» сьогодні таки відбудеться.

Про це повідомив у коментарі УНІАН голова оргкомітету IV літературно-мистецького фестивалю «Київська Барикада» імені Юрка Покальчука, народний депутат України Олесь ДОНІЙ.

Він розповів, що після заявив на прес-конференції в УНІАН, що міліція зриває цей концерт, «раптово все припинилося».

Він нагадав, що вчора вдень співробітники ДАІ зупинили поблизу Софійської площі машину з технічним устаткуванням, необхідним для проведення концерту. За словами О.ДОНІЯ, організатори мали всю необхідну документацію для встановлення обладнання, включаючи квитанцію оплати послуг міліції, але співробітники ДАІ вимагали додаткові дозвільні документи. Фуру увечері відігнали за межі Києва, а сьогодні зранку її знову зупинили біля Оперного театру на вулиці Володимирській, і, незважаючи на наявність додаткових документів, які вчора вимагали інші співробітники ДАІ, техніку знову не пропускати без будь-яких пояснень.

О.ДОНІЙ наголосив, що після прес-конференції протидія міліції припинилося, техніку пропустили і зараз почалось монтування сцени для концерту.

«Тож я радий повідомити, що концерт таки відбудеться. «ТАРТАК», «Скай», «Танок На Майдані Конго» підтвердили свою участь. Можливо, на жаль, сцена буде меншого розміру – щоб встигнути встановити, робитимемо без даху, але якісний звук, світло буде», - наголосив він.

О.ДОНІЙ порадив органам влади на майбутнє не боятися заходів, пов’язаних з українською культурою. «Наша держава є Україна. Й нація має право на українську поезію, українську музику», - зауважив він.

***Концерт проходитиме в рамках Фестивалю «Київська Барикада» імені Юрка Покальчука, який відбувається у Києві 17-21 травня. Головною його метою є популяризація сучасної української літератури.