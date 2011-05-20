З‘їзд «Батьківщини» назвав основні напрямки діяльності партії

Делегати з‘їзду Всеукраїнського об`єднання «Батьківщина» вирішили, що основним напрямком діяльності політичної сили на найближчий період буде посилення взаємодії із громадянським суспільством, а також недопущення зміни виборчого законодавства в країні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина», про це йдеться у постанові другого етапу X з`їзду «ВО «Батьківщина», який відбувся сьогодні.

«Зобов`язати Політичну раду партії, її Президію, Виконавчий секретаріат та територіальні партійні організації: посилити взаємодію з громадянським суспільством в цілому: з неурядовими громадськими організаціями, молодіжними об`єднаннями, профспілками - з наданням їм посильної організаційної підтримки», - йдеться у документі.

Постановою з’їзду також дано доручення всім членам партії, її керівним та місцевим органам - вважати пріоритетом надання організаційної та іншої підтримки учасникам акцій протесту проти соціально-економічної та гуманітарної політики влади, моніторинг протестних настроїв та саму організацію подібних акцій, щоб мобілізовувати суспільство на активний захист незалежності країни, громадянських прав та свобод.

Окрім того, з’їзд партії торкнувся теми чергових парламентських виборів. Зокрема, у постанові II етапу X з`їзду партії «Батьківщини» йдеться про доручення членам партії - народним депутатам зробити все від них залежне, аби не допустити ухвалення нового закону про вибори.

На переконання учасників з’їзду, новий закон закладає механізм спотворення волевиявлення людей. Постанова з’їзду закликає народних депутатів від «Батьківщини» наполягати на проведенні виборів 2012 на основі чинного закону, «який добре зарекомендував себе під час виборчих кампаній 2006 та 2007 років відповідно до авторитетних міжнародних оцінок, забезпечив прозоре, чесне проведення виборів».

Єдино можливою зміною до закону про вибори, згідно з ухваленою постановою з’їзду, в «Батьківщині» вважають перехід до відкритих партійних списків.