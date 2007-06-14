Янукович: чи є розбіжності з Ахметовим, стане зрозумілим на з`їзді

Партія регіонів поки не приймала офіційного рішення про початок передвиборної кампанії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем`єр-міністр України, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні журналістам в Полтаві.

«Ми розглядаємо різні варіанти, але офіційного рішення про початок виборчої кампанії ще не приймали», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр-міністр також спростував існування розбіжностей з одним з керівників Партії регіонів Ринатом АХМЕТОВИМ. «Існують або не існують розбіжності – все це стає явним, коли проходять з`їзди, поки ні на одному зі з`їздів таких розбіжностей не було. У нас з ним завжди йде дискусія з різних питань, але в ній перемагає глибокий сенс і раціоналізм», - пояснив В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 12 червня Президент Віктор ЮЩЕНКО заявив, що вранці того дня спілкувався з В.ЯНУКОВИЧЕМ, який повідомив про підготовку Партії регіонів до участі у виборчому процесі.

Крім того, 13 червня Президент зазначив позитивну роль депутата Партії регіонів Р.АХМЕТОВА під час консультацій щодо шляхів вирішення політичного конфлікту. “Р.АХМЕТОВ мав позиції, які були важливими і корисними для врегулювання політичної кризи. Я хотів би, щоб у даному випадку журналісти про це знали», - сказав глава держави.