У «Нашій Україні» вважають реальним повернення партії до влади

Голова виконкому «Нашої України» Сергій БОНДАРЧУК вважає реальним повернення його партії до влади в країні, щоправда, після серйозної «роботи над помилками».

Про це він сказав в ексклюзивному інтерв`ю «Профілю».

«Повинна відбутися перебудова і в середині самої партії, - заявив С.БОНДАРЧУК. - Тут багато залежить від доброї волі і бажання лідера, Віктора ЮЩЕНКА. Якщо так станеться, ми зможемо і повернути багатьох з тих, хто пішов, і залучити нових однодумців. А також дати сигнал нашим політичним партнерам, що готові почати необхідний процес об`єднання зусиль всіх патріотичних сил України для того, аби виписати альтернативну програму демократичної модернізації країни».

За словами С.БОНДАРЧУКА, він, як і багато членів партії, сподівається, що екс-президент найближчим часом покладе на себе відповідальність за долю партії і очолить її нове сходження на політичний Олімп.

«Якщо до першої декади червня не буде визначеності, «Наша Україна» ризикує затриматися на старті майбутньої виборчої кампанії», - стверджує С.БОНДАРЧУК.