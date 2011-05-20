Литвин не знає, кому доручити питання про відставку Тігіпка

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН прогнозує, що за звернення до Президента Віктора ЯНУКОВИЧА щодо відставки віце-прем’єр-міністра - міністра соціальної політики Сергія ТІГІПКА проголосують максимум 100 депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН сказав сьогодні на прес-конференції у Вінниці. (УНІАН: голова фракції «Наша Україна – Народна самооборона» Микола МАРТИНЕНКО зареєстрував у ВР проект постанови про звернення парламенту до Президента щодо відставки С.ТІГІПКА через непрофесіоналізм та провали у соціально-економічній політиці уряду).

«Я спокійно ставлюсь до цієї законодавчої ініціативи, яка не лежить у компетенції ВР України. ВР сьогодні не впливає на кадрові питання», - відповів спікер парламенту на запитання відносно сьогоднішньої ініціативи щодо відставки С.ТІГІПКА.

В.ЛИТВИН також не знає, якому комітету це питання можна доручити на розгляд. «Я думаю, що для розгляду цього питання потрібно місяць, і я не знаю, якому комітету доручити розглядати це питання, оскільки це не у компетенції жодного комітету. Але я можу прогнозувати, які будуть результати голосування: я думаю, що буде десь до ста людей – комуністи, частина НУ-НС і частина «Батьківщини», - сказав В.ЛИТВИН.

Він також вважає, що відповідна ініціатива щодо відставки С.ТІГІПКА може «спрацювати» йому в плюс. «Я думаю, що такий проект постанови спрацює для ТІГІПКА в плюс, адже як би там не критикували соціальну сферу – він поки що асоціюється як «реформатор». І, скажімо, пенсійне законодавство, співпраця з МВФ аж ніяк не «тягне» ТІГІПКА назад», - сказав В.ЛИТВИН.