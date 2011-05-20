НКЗУ покладає вину за події 9 травня у Львові на Верховну Раду і Президента

Народний комітет захисту України покладає всю моральну і політичну вину за події 9 травня у Львові на Верховну Раду, львівських чиновників і Президента Віктора ЯНУКОВИЧА.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Народного комітету захисту України щодо подій 9 травня 2011 року у Львові.

Члени комітету зазначають, що у центрі уваги ЗМІ та української громадськості продовжують перебувати події, що відбулися на Пагорбі Слави 9 травня у Львові.

Народний комітет захисту України вважає, що причиною подій став ухвалений напередодні з ініціативи комуністів та Партії регіонів закон про святкування дня перемоги під червоним прапором. «Цього чекали і цим скористалися представники шовіністичних російських організацій «Родина», «Сыны Отечества» и «Русское единство» з Криму та Одеси. Вони приїхали до Львова, щоб там на очах жителів міста розгорнути червоний прапор не для того, щоб пошанувати похованих радянських бійців, а для того, щоб принизити український народ, його державу, його національний, визвольний синьо-жовтий прапор. Червонопрапорні гості добре знали, що роблять. Адже під червоним прапором діяла радянська влада, яка голодоморами, ув’язненнями та розстрілами, насильницькими вивезеннями на Сибір знищила мільйони українців», - наголосили у НКЗУ.

Разом із тим члени комітету зазначають, що «у той час, коли правоохоронні органи, лави міліціонерів ліктями та штовханами прокладали дорогу провокаторам з Криму та Одеси до могил червоноармійців у Львові, Президент України із синьо-жовтою стрічкою на лацкані свого піджака крокував по Хрещатику, а перед ним ішов БТР з червоним прапором. Наша держава зазнала приниження, за яке відповідальність лягає на самого Президента ЯНУКОВИЧА. Навіть у Москві попереду Президента Росії МЕДВЄДЄВА 9 травня не йшов червоний прапор, а прапор Російської держави».

Народний комітет захисту України наголошує, що червоний прапор 9 травня 1945 року був прапором перемоги, але тільки для Сталіна та його поплічників, а не для народів СРСР і навіть не для російського народу. «Переможці з-під Берліна 1945 року повернулися в довоєнне радянське колгоспне рабство, в країну, де всі людські права були розтоптані, а для українців почались нові переслідування за рідну мову, за знання правдивої історії, за бажання почуватися українцем», - нагадують члени комітету.

Вони вважають, що обурення львів’ян 9 травня було законним. «Свободу» підтримали народні маси. Російські провокатори програли, незважаючи на те, що їм допомагали спецслужби та представники Міністерства внутрішніх справ України», - зазначається у заяві.

Народний комітет захисту України покладає всю моральну і політичну вину за події 9 травня 2011 року у Львові на Верховну Раду, де домінує Партія регіонів, «на чиновників львівських, які в порушення постанови суду не зупинили «гостей» при в’їзді у місто, і на Президента України, дворушність якого продемонстрована в той день з надзвичайною майстерністю: на грудях синьо-жовта стрічка, а в серці благословення провокаторам, що намагаються розірвати Україну». «Президент заохочував свою партію підтримати закон про червоний прапор, обіцяв його підписати, але не підписав, явивши цинічність і фактично політику розколу України», - наголошує комітет.

«Мета нашої влади – відволікти ганебними подіями у Львові увагу суспільства від соціальних проблем, залякати громадськість і показати, що Уряд, Парламент і Президент України підпорядковані лідерам Росії», - переконані члени НКЗУ.