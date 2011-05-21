Тимошенко несподівано приїхала на ефір Шустер live

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО запевняє, що доведе в міжнародних судах, що вона не вчиняла злочини під час підписання газових угод за її прем`єрства.

Про це вона заявила під час ефіру "Шустер live".

Ю.ТИМОШЕНКО прибула до студії С.Шустера за кілька хвилин до закінчення ефіру, незважаючи на те, що її участь в ефірі не була запланована. Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що змушена була приїхати, оскільки в ефірі головною темою були газові угоди.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що дивилася ефір по телевізору, але коли почула суть дискусії, то згадала один роман, в якому коли героя привели на розстріл з зав`язаними очима, він попросив зняти пов`язку, щоб "своїм розстрілом управляти самому". "Так от я вирішила приїхати сюди, щоб трошечки перед цією розстрільною командою управляти своїм розстрілом", - сказала лідер партії "Батьківщина".

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що сьогодні всім зрозуміло навіщо владі потрібні кримінальні справи проти неї. "На фоні їх злочинів їм потрібно знайти ворога. Їм потрібно показати хто сьогодні винен в тому, що вони роблять з країною", - наголосила вона. Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що сьогодні всі суди та прокуратури належать владі та ухвалюватимуть ті рішення, які прописані заздалегідь. "Але є ще міжнародні суди в яких ми обов`язково доведемо свою позицію", - наголосила вона.