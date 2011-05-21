Луценко каже, що не здається, бо у нього є «скеля»

Екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко вдячний колегам і всім, хто його підтримує під час перебування під арештом.

Про це він написав у своєму листі з лікарні.

"Я дуже вдячний за підтримку. Вона важлива для мене і моєї родини. Всі ці 148 днів тюрми і 30 днів голодування протесту мій дух підтримували спогади про Майдан, почуття людської гідності і Ваші листи", - зазначив Луценко.

"У народу басків є такий вираз — tokian tokiko — здатність не здаватися, не опускати руки, коли все налаштовано проти тебе. Буквальний переклад – "коріння дерева, що росте на скелі", - додав він.

Луценко зазначив, що "поставив за мету довести янучарам, що не все продається і не всі лякаються".

"Робити це легше, коли коріння тримається скелею таких людей як Ви", - написав він.

Водночас колеги Луценка закликають прийти у понеділок, 23 травня, під стіни Печерського райсуду Києва для підтримки екс-міністра.

Суд відбудеться о 10.30 за адресою вул. Хрещатик, 42-А.

"Об’єднаємося та вимагатимемо звільнення Луценка з-під варти! Зроби собі футболку із написом "Свободу Луценку!", вдягни її під суд. Наше гасло – "Свободу Юрію Луценку!", - сказано у повідомленні "Народної Самооборони".

Як відомо, у понеділок суд вирішуватиме, чи лишати Луценка під вартою, чи відпускати на підписку про невиїзд або на поруки депутатів.

Українська правда