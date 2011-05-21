Добкін грозиться звільняти керівників за сміття на вулицях
Деякі вже під прицілом
Голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН обіцяє звільняти керівників населених пунктів області, які не займаються упорядкуванням територій
Як передає кореспондент УНІАН, таку заяву губернатор зробив під час наради з питань проведення в області щорічної всеукраїнської акції з благоустрою «За чисте довкілля».
М.ДОБКІН наголосив, що керівники всіх населених пунктів Харківської області несуть персональну відповідальність за виконання правил з упорядкування ввірених їм територій. Керівник області зазначив, що у його полі зору вже перебувають кілька керівників, які відверто не виконують обов’язки, і може бути ініційований їхній відклик.
«І в Покотилівці, і у Хролях буде ініційовано відклик керівників цих населених пунктів силами партійних організацій. Нехай шукають собі іншу роботу, а ми будемо вибирати інших, більш відповідальних керівників», - сказав М.ДОБКІН.
Крім того, на нараді пролунало, що через неналежну роботу з благоустрою території буде ініційовано заміну керівника комунального підприємства «Бюро майнових відносин» у Харкові.