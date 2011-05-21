Колесніченко запідозрив, що опозиція хоче вкрасти "мільйон для Луценка"

Акція зі збору коштів для екс-міністра МВС Юрія Луценка, яку ініціювала опозиція, – це піар-технологія і циркова вистава. Так народний депутат України, член парламентської фракції Партії регіонів Вадим Колесніченко прокоментував заяву представників опозиції про те, що оголошено збір одного мільйона гривень для звільнення під заставу Юрія Луценка.

«Питання про запобіжний захід визначається слідчим і судом. Ніхто не говорив про те, щоб вносити мільйон. Ніхто ще не знає, для чого ці гроші взагалі знадобляться і чи потрібні вони. Можливо, ці гроші хочуть просто вкрасти», - повідомив Вадим Колесніченко.

Він також відзначив, що представники попередньої влади самі досить забезпечені, і можуть без показових акцій внести набагато більше, ніж мільйон, та й сам Луценко міг би внести набагато більшу суму. «Попередня влада вкрала набагато більше ніж мільйон, і може хоч 100 мільйонів безболісно внести, та й сам Луценко це може зробити», - акцентував політик.

«А якщо з`ясується, що завтра потрібно збирати 10 мільйонів? Хтось придумав цифру «мільйон» для піар-технології або тільки для створення цієї циркової програми «Збери гроші для Луценка», познущавшись як із населення, так і з Луценка. Це просто спектакль, який не визначений правовою процедурою», - цитує Колесніченка прес-служба Партії регіонів.