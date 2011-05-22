Герман попросила вибачення у Шевченка

Радник Президента України з гуманітарних питань Ганна ГЕРМАН, виступаючи на церемонії покладання квітів до могили Тараса ШЕВЧЕНКА в Каневі, зазначила: «Пробач, що не дали помолитися в спокої і гідності за пам’ять твою. Пробач їм, бо вони не знають, що творять, бо вони не знають, великий Тарасе, що тебе ніхто не приватизував, що ти геній, Кобзар і поводир для всього народу».

Г.ГЕРМАН наголосила, що немає частини українського народу, яка має прийти і помолитися, і немає тої, яка не може зробити цього.

«Пробач їм, Тарасе, ще раз молю тебе, пам’ять молю твою, бо вони не знають, що творять. Всі люди добрі, розумні і спокійні, які прийшли зараз, я хотіла б, щоб ми разом промовили: Господи Іісусе христе, Боже наш, владико живота і смерти… Пом’яни, Господи, усопшого раба твого Тараса», - сказала Г.ГЕРМАН.

Під час її промови представники «Свободи» та інших партій вигукували «ганьба!».

Як повідомлялося, близько сотні активістів ВО "Свобода" засвистали М.АЗАРОВА і В.ЛИТВИНА під час церемонії. Активісти "Свободи" починали скандувати "Ганьба!" і "Геть моськовського попа!". Після їх виступів один з «свободівців» підбіг до мікрофону і викрикнув: «Перед вами виступали «раби, подножки, грязь Москви». Після цього мікрофони були вимкнені.