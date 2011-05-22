Азаров: таке місце в нас одне, і воно буде пам'ятним для всіх

Уряд максимальну увагу приділятиме розвитку Шевченківського національного заповідника у м. Каневі.

Про це, як повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, у Каневі поінформував прем‘єр-міністр України Микола АЗАРОВ, де взяв участь в урочистих заходах, присвячених 150-й річниці від дня перепоховання Тараса Шевченка.

«Сьогодні надзвичайно визначний та хвилюючий день. Мені дуже приємно, що протягом року ми реконструювали такий чудовий музей. Сьогодні ми подумали про те, щоб вирішити питання подальшого розвитку музею. Все, що ми запланували, буде зроблено. Таке місце у нас одне в Україні, а значить і увага Уряду на ньому буде постійно зосереджена. І ми зробимо все, щоб найближчим часом це місце стало пам’ятним для всього нашого народу, та для всіх народів світу, які приїжджатимуть сюди для того, аби вшанувати генія нашого народу», - наголосив М.АЗАРОВ.

Прем‘єр-міністр додав, що сьогодні обговорювалися питання розвитку Шевченківського національного заповідника, зокрема питання будівництва великого виставкового комплексу.