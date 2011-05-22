Ющенко: На Чернечій горі найлегше говорити про шляхи єднання нації

Колишній президент України, лідер партії «Наша Україна» Віктор ЮЩЕНКО вважає, що єдність українців стала б добрим подарунком Кобзареві. На цьому він наголосив сьогодні під час акції з нагоди 150-річчя від дня перепоховання праху Тараса Шевченка на Чернечій горі в Каневі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Нашої України», за словами В.ЮЩЕНКА, місія Т.Шевченка полягала в тому, що він дав українцям те, що об’єднує. «Саме Шевченко зберіг та розвинув наше слово», - наголосив лідер партії.

«Я переконаний, що попереду нас чекає славна, велика, інтегруюча робота – і політична, і партійна в тому числі»,- сказав В.ЮЩЕНКО.

Він акцентував на тому, що Чернеча гора – «це місце, де найлегше говорити про шляхи єднання нації».

«Це був би славний подарунок і Шевченкові, і всім українцям, якби ми консолідувалися навколо таких питань, як збереження своєї мови, культури, демократії, свободи, нашого права. Саме цьому присвячена наша діяльність», - зазначив екс-президент України.

Біля пам’ятника Шевченку В.ЮЩЕНКО подякував усім, хто не забуває цю українську святиню і завжди знаходить час, щоб поклонитися великому поету. Під кінець виступу він побажав українцям єдності та порозуміння.

У меморіальних заходах з нагоди 150-річчя від дня перепоховання праху Т.Шевченка також взяли участь народні депутати від «Нашої України», активісти партії, відомі артисти та представники громадськості.

Народний артист України Анатолій ПАЛАМАРЕНКО зачитав твори Т.Шевченка, а Герой України, народний артист України Дмитро ГНАТЮК виконав пісні, присвячені Кобзареві.

Академік Петро КОНОНЕНКО, виступаючи перед присутніми, наголосив на визначній ролі Кобзаря в українській історії і підкреслив, що Т.Шевченко збагатив Українську землю своїм талантом.

Учасники акції також вшанували пам`ять Героя України Олекси Гірника, чий пам’ятний знак знаходиться на Чернечій Горі.

Довідка УНІАН. Т.Шевченко помер 10 березня 1861 року у Петербурзі, а 22 травня 1861 року прах Кобзаря, згідно з його заповітом, був перепохований в Україні.

Щороку в цей день сотні українців приходили до парку Шевченка в Києві, щоб вшанувати пам’ять поета. Однак у 1971 році 22 травня оголосили націоналістичним святом, відтоді участь у ньому була заборонена. Традиція відзначення 22 травня була відроджена лише у 1989 році.