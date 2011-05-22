Луценка завтра привезуть до суду

Завтра екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА, як очікується, буде доставлено до Печерського районного суду Києва, де на попередньому слуханні розглядатиметься кримінальна справа щодо нього.

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело.

“Наскільки я інформований, завтра ЛУЦЕНКА вранці до початку засідання мають доставити до суду”, - зазначив співрозмовник агентства, зауваживши при цьому, що не виключає будь-яких змін у цій процедурі.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ЛУЦЕНКА було затримано 26 грудня 2010 року. 27 грудня Печерський районний суд Києва обрав для екс-міністра запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

За даними Генпрокуратури, Ю.ЛУЦЕНКУ інкримінується заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, перевищення влади чи службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки, та зловживання владою, вчиненому працівником правоохоронного органу.

22 квітня Ю.ЛУЦЕНКО розпочав голодування після рішення суду вкотре продовжити термін його ув’язнення, незважаючи на те, що політик уже завершив ознайомлення з матеріалами порушеної проти нього кримінальної справи.

Увечері 10 травня Ю.ЛУЦЕНКА зі слідчого ізолятора доставили до лікарні швидкої допомоги Києва.

17 травня Генпрокуратура направила до Печерського суду Києва кримінальну справу Ю.ЛУЦЕНКА.